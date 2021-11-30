Lüks villada yakalanmışlardı: Suç örgütüne 27 tutuklama

Muğla'nın Bodrum ilçesinde jandarma ve Tayvan polisinin yüzme havuzlu lüks bir villaya ortaklaşa düzenlediği operasyonda siber suçlar ve göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edilerek gözaltına alınan 27 kişinin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Torba Mahallesi'ndeki yüzme havuzlu lüks bir villaya geçtiğimiz hafta ortasında Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı ile Taylan emniyet güçlerinin birlikte düzenlediği operasyonda göçmen kaçakçılığı ve siber suçlarla ilgili olarak gözaltına alınan 22’si Tayvan, 4’ü Çin ve biri Malezya uyruklu uluslararası suç şebekesi üyesi 27 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

BİRÇOK ÜLKEDEN ÜYESİ VAR

Çetenin Slovenya, Hırvatistan, Makedonya ve Karadağ’da “insan ticareti ve uluslararası siber dolandırıcılık” yaptığı ve 26 Nisan’da Antalya’da Jandarma Genel Komutanlığı ve Tayvan kolluk kuvvetleri işbirliğinde düzenlenen operasyonla çökertilmişti.

Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığınca Tayvan Kolluk Teşkilatı ile yürütülen operasyonda, 33 insan ticareti mağduru Tayvanlı kurtarılmış, 2’si Türk biri Tayvan uyruklu toplam 3 insan taciri yakalanmıştı.

Bodrum Adliyesi'ne sevk edilen 27 şüphelinin tamamı hakkında tutuklama kararı verildi. Villada yapılan aramada çok sayıda telefon, tablet, hazır kart, bilgisayar, 120 bin TL ve 10 bin dolar nakit para ele geçirilmişti.

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