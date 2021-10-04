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Madde kullanırken ormanı ve barakayı yaktılar

Bursa'da madde bağımlıları ormanlık alanda bulunan baraka ve ormanı yaktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın büyümeden söndürüldü.

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Madde kullanırken ormanı ve barakayı yaktılar

Yangın, merkez Osmangazi ilçesinin Demirtaş Mahallesinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. İddiaya göre, bağımlıların madde kullandığı baraka alev aldı. Kısa sürede ormanlık alana da sıçrayan kıvılcımlar ağaçları tutuşturdu. Rüzgârın etkisiyle kısa sürede etrafa yayılan yangın itfaiye ekiplerinin zamanında yaptığı müdahaleyle söndürüldü. Polis olayla alakalı tahkikat başlattı. (İHA)

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