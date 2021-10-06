Maden ocağında göçük: 2 ölü 1 yaralı

Hakkari'de kent merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki bir maden ocağında meydana gelen göçükte 2 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi ise yaralandı.

Orhan BOZKURT

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Hakkari’de şehir merkezine 25 kilometre mesafede Çukurca yolu üzerindeki Üzümcü köyünde faaliyet gösteren özel şirkete ait bir maden ocağında göçük meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde meydana gelen göçüğün ardından bölgeye arama kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede göçükten çıkarlan yaralılar ambulansla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 3 işçiden 2’si hayatını kaybetti. Ağır yaralı olarak kurtarılan diğer işçinin tedavisi ise devam ediyor.