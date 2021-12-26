Mahalle sakinleri Kandilli’deki çocuk parkı için eylemde

Üsküdar Kandilli'deki çocuk parkının, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ihaleye çıkarılarak 'ticari alan' olarak kiraya verilmesinin ardından mahalle sakinleri parkın bulunduğu alanda toplanarak eylem yaptı. Parkı geri isteyen mahalle sakinleri her pazar eylem yapacaklarını belirtti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Üsküdar Kandilli’deki tek çocuk parkının, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ihaleye çıkarılarak ‘ticari alan’ olarak kiraya verilmesinin ardından mahalle sakinleri tarafından bu hafta da eylem yapıldı.

Parkın bulunduğu alanın önünde toplanan mahalle sakinleri, “Başka Kandilli yok”, “Parkın sahibi çocuklardır”, “Basket sahamı geri ver”, “Parklar ticari alan değildir” yazılı dövizler taşıdı. Şarkılar söyleyerek eylem yapan grup, parklarını geri istedi. Öte yandan mahalle sakinleri her pazar saat 12.00'de eylem yapacaklarını belirtti.

İlginizi Çekebilir Kandilli'deki çocuk parkının ranta açılmasına büyük tepki