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Mahalleyi dehşete düşüren yangın

Kayseri'nin Talas ilçesinde yan yana bulunan 3 dükkan ile sokak üzerinde bulunan bir minibüs çıkan yangında alevlere teslim oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, büyük çapta maddi hasar meydana geldi.  

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Mahalleyi dehşete düşüren yangın

Yangın, saat 21.00 sıralarında Talas ilçesi Yenidoğan Mahallesinde boş bir dükkanda meydana geldi.

Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında kısa sürede büyüyen alevler, bitişikte bulunan kırtasiye ve sigortacı dükkanına da sıçradı.

BÜYÜK HASAR OLUŞTU

Alevleri gören çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Adrese gelen itfaiye erleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangında park halinde bulunan bir minibüste zarar gördü. Yanan 3 dükkan kullanılamaz hale gelirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. DHA

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