Makas atan otomobil kazaya neden oldu: 8 yaralı

İstanbul Ümraniye'de sürücüsünün makas atarak ilerlediği iddia edilen otomobil, önündeki hafif ticari araca çarptı. Kazada 4'ü ağır 8 kişi yaralandı.

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Kaza saat 05.30 sıralarında Ümraniye-Şile Otoyolu Üsküdar istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, trafikte makas atarak ilerlerken aynı yönde ilerleyen hafif ticari araca arkadan çarptı.



Çarpmanın şiddetiyle her iki araç da takla atarken kazada Zilal Çil, Kardelen Küçükpişkin, Mustafa Göç ve İhsan Göç ağır olmak üzere toplam 8 kişi yaralandı.

Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekibi çağrıldı. Kazada yaralananlar çevre hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı. DHA

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