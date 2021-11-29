Haberler - Günün İçinden

Makas atan otomobil kazaya neden oldu: 8 yaralı

İstanbul Ümraniye'de sürücüsünün makas atarak ilerlediği iddia edilen otomobil, önündeki hafif ticari araca çarptı. Kazada 4'ü ağır 8 kişi yaralandı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Makas atan otomobil kazaya neden oldu: 8 yaralı

Kaza saat 05.30 sıralarında Ümraniye-Şile Otoyolu Üsküdar istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, trafikte makas atarak ilerlerken aynı yönde ilerleyen hafif ticari araca arkadan çarptı.


Çarpmanın şiddetiyle her iki araç da takla atarken kazada  Zilal Çil, Kardelen Küçükpişkin, Mustafa Göç ve  İhsan Göç ağır olmak üzere toplam 8 kişi yaralandı.

Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekibi çağrıldı. Kazada yaralananlar çevre hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı. DHA

Makas attı ortalık savaş alanına döndü! 1 ölü, 8 yaralı İlginizi Çekebilir Makas attı ortalık savaş alanına döndü! 1 ölü, 8 yaralı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster