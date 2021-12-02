Malatya’da FETÖ ve PKK operasyonu: 9 gözaltı
Malatya'da FETÖ ve PKK terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli, gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY’nin ‘gaygubet evleri’ne ve terör örgütü PKK/KCK üyelerine yönelik operasyon düzenledi.
Kentin çeşitli semtlerinde düzenlenen baskınlarda, 3’ü PKK, 6’sı FETÖ üyesi olduğu belirtilen 9 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. DHA
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