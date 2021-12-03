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Malatya’daki terör operasyonunda 5 tutuklama 

Malatya'da, FETÖ/PDY ve PKK terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i, mahkemece tutuklandı.

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Malatya’daki terör operasyonunda 5 tutuklama 

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY’nin ‘gaygubet evleri’ ve PKK/KCK üyelerine yönelik operasyon düzenledi.

Kentin çeşitli mahallelerinde yapılan baskınlarda; 3’ü PKK/KCK, 6’sı FETÖ/PDY üyesi olduğu belirtilen 9 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen 2 PKK/KCK, 3 FETÖ/PDY üyesi 5 kişi tutuklanırken, 4’ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DHA

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