Maltepe’de bir kadın otel odasında ölü bulundu

İstanbul Maltepe'de 24 yaşındaki kadın otel odasında ölü bulundu.

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Maltepe Cevizli Mahallesi 30 Ağustos Caddesi’ndeki oteldeki olay geçtiğimiz perşembe günü meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Sedanur Şen (24) ile Serdar Y. (32) otele yerleşti. Sabah saatlerinde elindeki çanta ile odadan çıkan Serdar Y. otel çalışanlarına kız arkadaşı Sedanur Şen’in uyanmadığını ve vücudunun morardığını söyledi.

Bunun üzerine polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sedanur Şen’in hayatını kaybettiği belirledi. Vücudunda herhangi bir darp izine rastlanmadığı belirtilen Şen’in cesedi, Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

Ümraniye’de mobilyacı olarak çalıştığı belirtilen Serdar Y.’nin ‘uyuşturucu madde imal ve ticareti’, ‘uyuşturucu madde kullanma’ ve ‘dolandırıcılık’ suçlarından kaydı bulunduğu öğrenildi.

Serdar Y.’nin ifadesinde, gece kız arkadaşı ile uyuşturucu kullandıklarını, sabah ise Şen’in vücudunun morardığını ve uyanmadığını gördüğünü söylediği belirtildi. Serdar Y. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. DHA