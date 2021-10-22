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Maltepe’de ‘huzurlu sokaklar’ denetimi

İstanbul Maltepe'de akşam saatlerinde çok sayıda polisin katılımıyla 'Huzurlu Sokaklar' adlı asayiş denetimleri gerçekleştirildi.

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Maltepe’de ‘huzurlu sokaklar’ denetimi

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, akşam saatlerinde yaklaşık 110 polisin katılımıyla ilçe genelinde ‘Huzurlu Sokaklar’ adlı asayiş denetimi gerçekleştirdi.

Yunus polisleri, asayiş, güvenlik büro ekipleri ve bekçilerin katılımıyla mahallelerdeki kahvehaneler denetlendi.

Ayrıca güvenlik noktalarından geçen şüpheli araçlar durdurularak, araç içindeki kişilerin kimlik sorgulamaları yapıldı.

Sokaklardan geçen motokuryeler de durdurularak denetlendi. DHA

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