Maltepe’de kediyi öldürdüğünü iddia ettiği temizlikçiyle kavga etti

Maltepe'de sokak hayvanlarını besleyen İnci Gerez, oturduğu binada baktığı 'Kıpır' isimli kedinin temizlik çalışanı Sevinç M. tarafından öldürülüp, poşete konularak dışarı atıldığını iddia etti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Olay, geçtiğimiz cumartesi öğle saatlerinde Feyzullah Mahallesi'nde bulunan binada meydana geldi. Sokak hayvanlarını besleyen İnci Gerez’in iddiasına göre, baktığı ‘Kıpır’ isimli kedi, son olarak binanın bahçesinde kayboldu.

Bir süre kediyi bulmak için çevrede arama yapan Gerez, kediyi bulamayınca binanın güvenlik kamera görüntülerini inceledi.

İnci Gerez, binanın temizlik çalışanı olan Sevinç M.’nin kediyi öldürüp bir poşete koyarak dışarı attığının görüntülere yansıdığını ileri sürdü.

Bunun üzerine Gerez, yanına gittiği temizlik çalışanı Sevinç M. ile tartıştı. Tartışmanın ardından ikili arasında arbede yaşandı.

Yaşanan olay sonrası Gerez, temizlik işçisinden şikayetçi oldu. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

“PLANLI BİR ŞEKİLDE KEDİYİ BOĞUP ÖLDÜRDÜĞÜNÜ DÜŞÜNÜYORUM”

Eşiyle sokak hayvanlarına baktığını söyleyen İnci Gerez “Bu kadar yakınımızda yaşanması beklemediğimiz bir şey. Bunlar her gün gördüğüm selam verdiğim insanlar. Bu kedi bizim binamıza yaklaşık bir ay önce sol patisinde dikiş izleriyle geldi. Sonra kediye bakmaya başladık. Bina olarak herkes kedilere bakıyor, onları besliyor. Kediyi binadan bir kişi sahiplenmek istiyor. Sahiplenmek isteyen kadın bir süre şehir dışına çıkmak istiyor. Geldiğinde arıyorlar. Bulamayınca eşime haber veriyorlar. Eşimin de aklına binanın güvenlik kamera görüntülerine bakmak geliyor. Görüntülere izlediğimizde binanın temizlik çalışanı planlı bir şekilde kediyi siyah poşete koyup mutfak gibi bir bölümümüz var oraya götürüyor. İçeride oyalandıktan sonra elinde poşetle dışarıya çıkıyor. Bizim endişemiz 6 aylık bir kedinin hareket etmeden dışarıya çıkarıyor. Ya kediyi boğarak öldürdüğünden şüphe ediyoruz. Kendisine sorduğumuzda bunu bize itiraf ediyor. Kediyi beyaz poşette görünür diye siyah poşete koyarak sonra dışarıya attığını söylüyor. Nereye attığını sorduğumuzda kediyi yolun karşına attığını söylüyor. Aramızda arbede yaşandı. Polisler geldi. Kendisinden de şikayetçi oldum. Bu olayın peşini bırakmayacağım. Sonuna kadar mücadelemi vereceğim” dedi.

KEDİNİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ İDDİA EDİLEN ANLAR KAMERADA

Sevinç E.’nin koltuk arkasındaki kediyi kucaklayıp, bir odaya girdikten sonra poşetle dışarı çıktığı binanın güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Bir başka görüntüde ise, İnci Gerez ile Sevinç M.'nin arasında tartışma sonrası arbede yaşandığı görülüyor. (DHA)

İlginizi Çekebilir Vahşet! Aydın'da yüzülmüş köpek derisi ile kedi ölüsü bulundu