Manisa’da olaya giden polis memuru bıçaklandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgaya müdahale için giden polis memurlarından biri göğsünden aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı.

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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 1'i polis memuru 2 kişi yaralandı. Turgutlu Yeni Mahalle Düz Sokak'ta iki aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı.

Kavgaya müdahale eden Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Amirliğinde görevli polis memuru Özgür İşnel, bıçakla göğsünden yaralandı. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine 112 Acil Sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan polis memuru İşnel hemen ameliyata alındı. İşnel’in durumunun ağır olduğu öğrenilirken polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. (İHA)