Haberler - Günün İçinden

Mantar fabrikasında göçük: 6 yaralı

Van'ın Edremit ilçesindeki bir mantar fabrikasında yaşanan göçükte 6 kişi yaralandı.

Yayınlanma: 11:23 - 08 Kasım 2021 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

Alınan bilgilere göre olay, sabah saatlerinde Yeni Mahalle'de bulunan bir mantar fabrikasında meydana geldi.

Mantar üretim raflarının çökmesi sonucu 6 kişi enkazın altında kaldı. 3 kişi kendi imkanlarıyla kurtulurken, bölgeye gelen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri kalan 3 kişiyi yaralı olarak kurtardı.

Biri ağır 6 yaralı ambulanslarla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

Tarım işçisi kadınlar: Tezek yakmaya başladık İlginizi Çekebilir Tarım işçisi kadınlar: Tezek yakmaya başladık

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
CHP Niğde Ömer Fethi Gürer Van zam