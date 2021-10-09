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Mantar toplarken kayboldular

Karabük'ün Eflani ilçesinde mantar toplamak için gittikleri ormanlık alanda kaybolan 2 kişi jandarma ve AFAD ekipleri tarafından bulundu.

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Mantar toplarken kayboldular

Olay ilçeye bağlı Kırıklar mevkiinde meydana geldi. Erkan Kanış ve Bilal Albas aileleri ile birlikte pikniğe gitti.

Piknik öncesi ailelerinden ayrılarak ormanlık alana mantar toplamaya giden 2 kişiden haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

ELLERİNDE MANTARLARLA BULUNDULAR

Arama çalışması başlatan jandarma ekipleri AFAD’dan yardım istedi. Uzun aramaların ardından 2 kişi yol üzerinde ellerinde mantarlarla bulundu. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen şahıslar aileleri ile buluşturuldu. İHA

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