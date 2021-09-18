Mardin’de 5 bin 240 paket kaçak sigara ele geçirildi

Mardin'in Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan kontrollerde 5 bin 240 paket kaçak sigara ve 131 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

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Polis ekipleri tarafından ilçe merkezinde yapılan iki ayrı kontrolde, gümrük kaçağı 131 telefon ve 5 bin 240 paket sigara ele geçirildi.

Kaçak sigara ve telefonlar polis tarafından muhafaza altına alınırken 2 kişi gözaltına alındı. Zanlılar, Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğünde yapılan işlemlerinden sonra şahıslar adli mercilere sevk edildi. İHA

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