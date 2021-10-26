Haberler - Günün İçinden

Mardin’de bin yıllık altın işlemeli 5 Tevrat ele geçirildi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde polisin yaptığı operasyonda, bin yıllık olduğu değerlendirilen el yazmalı, altın işlemeli 5 Tevrat ele geçirildi. Gözaltına alınan bir kişinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Yayınlanma: 23:59 - 26 Ekim 2021 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, ülkeye yasa dışı yollarla tarihi eser niteliğinde kitapların getirildiği bilgisine ulaşıldı.

Ekiplerce, düzenlenen operasyonda yaklaşık bin yıllık olduğu değerlendirilen farklı hayvan derilerine altın işlemeli, elle yazılmış 5 Tevrat ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. Polis, ele geçirilen Tevratların ülkeye nasıl getirildiği konusundaki çalışmalarını sürdürüyor. DHA

Ceylan derisine İbranice yazılmış 5 adet Tevrat ele geçirildi İlginizi Çekebilir Ceylan derisine İbranice yazılmış 5 adet Tevrat ele geçirildi
Altın Emniyet İbranice Isparta Mardin Polis