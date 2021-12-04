Mardin’de polisin aracının altına yerleştirilen EYP imha edildi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, polis memurunun özel aracının altına yerleştirilen el yapımı patlayıcı (EYP), bomba imha uzmanlarınca imha edildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Nusaybin’de, Çevik Kuvvet Büro Amirliği’nde görevli polis memurunun aracının altına, teröristler tarafından EYP yerleştirildiği tespit edildi. Bunun üzerine bölgeye sevk edilen bomba imha ekiplerince EYP ve düzeneği, imha edildi.

Olay yeri inceleme ekipleri, düzenek ve araç üzerinde şüphelilere ait parmak izi taraması yaptı. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. DHA

İlginizi Çekebilir MSB: 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi