Markette maske takmadığı için uyarılan müşteri, çalışanlara silah çekti!

İstanbul’da bir markete giren müşteri, maske takmayınca, çalışanlar tarafından uyarıldı. Maske takmak yerine öfke krizi geçiren O.K. üzerindeki silahı çekip çalışanları tehdit etti. O anlar kameralara yansıdı.

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Maltepe, Değirmen Yolu Caddesi üzerinde yaşanan olayda, bir markete giren O.K., maske takmadığı için içerideki çalışanlar tarafından uyarıldı. Ancak O.K., yanında maske olmadığını söyledi. Çalışanlar ise maskesiz girilmeyeceğini bildirdi.

Bunun üzerine O.K., çalışanlara tehdit ve hakaretlerde bulundu, ardından öfke krizine giren O.K., bir anda silahını çekerek korku ve paniğe neden oldu. Yakınındakiler O.K.’ye engel olmaya çalıştı.

SİLAHINI BELİNE KOYDU MARKETTEN ÇIKTI

Hakaretlerine devam eden O.K., silahını beline koyduktan sonra marketten ayrıldı. Çalışanlar hemen durumu polise bildirdi. Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheliyi Altıntepsi Mahallesi'nde gözaltına aldı.

41 SUÇ KAYDI

Üzerinde tabanca ele geçirilen şüphelinin 41 ayrı suçtan kaydı olduğu belirtildi. Emniyete götürülen şüphelinin işleminin devam ettiği belirtildi. Belindeki silahı çekip tehditler savuran O.K.’nin o anları güvenlik kameralarına yansıdı.

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