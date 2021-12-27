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Marmaris’te batmak üzere olan bottaki 13 kaçak göçmen ve 1 organizatör kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde motor arızası nedeniyle batma tehlikesi geçiren lastik bottaki 13 kaçak göçmen ve 1 organizatör, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

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Marmaris’te batmak üzere olan bottaki 13 kaçak göçmen ve 1 organizatör kurtarıldı

Marmaris ilçesine 65 kilometre mesafedeki kırsal Bozburun Mahallesi Bozukkale açıklarında, bugün sabah saat 05.00 sıralarında bir lastik botun denizde sürüklendiği ihbarı yapıldı.

Devriye görevini sürdüren Güney Ege Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı ekipleri bölgeye hareket etti.

Sürüklenen lastik bota yanaşan Sahil Güvenlik botu, içinde bulunan 13 kaçak göçmen ve 1 organizatör olduğu şüphe edilen kaptanı kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığına getirilen kaçakların yapılan kimlik tespitinden Suriye uyruklu oldukları belirlendi.

13 kaçak göçmen doktor kontrolü ve işlemleri ardından Muğla İl Göç Müdürlüğüne gönderildi.

Organizatör olduğu şüphe edilen kaptan gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. DHA

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