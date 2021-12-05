Marmaris’te çok sayıda mahalleyi sel bastı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde çok sayıda mahalleyi sel bastı. İçmeler Mahallesi başta olmak üzere Orhaniye, Osmaniye, Hisarönü, Karacasöğüt Mahallelerinde aşırı yağmur sele neden oldu. Ev ve iş yerlerinin giriş katları selle gelen balçıklarla doldu. İçmeler yolu trafiğe kapandı.

Mustafa SARIİPEK

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Muğla genelinde iki günden bu yana devam eden yağmur bugün etkisini artırınca Marmaris ilçesinde çok sayıda mahalleyi sel bastı.

İçmeler Mahallesi başta olmak üzere Orhaniye, Osmaniye, Hisarönü, Karacasöğüt Mahallelerinde aşırı yağmur sele neden oldu.

Ev ve iş yerlerinin giriş katları selle gelen balçıklarla doldu. İçmeler yolu trafiğe kapandı. Orman yangınları nedeniyle kesilen ağaçlar selin de etkilisiyle yolları kapattı.