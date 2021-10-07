Marmaris’te deredeki temizlikten 20 ton atık çıkarıldı

Muğla’nın Marmaris ilçesindeki Karadere’de temizlik yapan Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü 20 ton atık çıkardı.

Mustafa SARIİPEK

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Muğla'nın Marmaris ilçesinde denize açılan 7 dereden birisi olan Karadere'de temizlik yapan Muğla Büyükşehir Belediyes Muğla Su Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü 20 ton atık çıkardı.

MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, sorumluluk alanında olmasa da şehir içinde su baskını ve kötü kokuların önüne geçmek için dere temizlik çalışmalarına devam ediyor.

Kış aylarının yaklaşması nedeniyle 13 ilçenin şehir merkezlerinde yağışların taşkınlara sebebiyet vermemesi için dere temizliklerini sürdüren ekipler Marmaris'te Karadere'de yapılan çalışmayı tamamladı.

Karadere'nin kapalı kesitinde yapılan çalışmada atılan atıklar ve denizden sürüklenen atıklar temizlendi. Yaklaşık 60 metrelik alanda yapılan çalışmada 20 ton atık ve balçık çıkarıldı.