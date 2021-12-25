Marmaris’te yanan ormanın yaraları sarılıyor

Muğla’nın Marmaris ilçesinde 29 Temmuz’da başlayan orman yangınlarında toplamda 9 bin 52 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi. Marmaris Orman Müdürlüğü yazısında şimdiye kadar neler yapıldığı ve yapılacağının bilgisini paylaştı.

Mustafa SARIİPEK

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde 29 Temmuz'da başlayan orman yangınlarında Bayır Şefliği'nde 3 bin 704 hektar, Hisarönü'nde 2 bin 831, Marmaris Şefliği'nde de 2 bin 517 hektar olmak üzere toplamda 9 bin 52 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü açıklandı. Marmaris Orman İşletme Müdürü Ş. Akın Ünler tarafından hazırlanan bilgilendirme açıklamasında şimdiye kadar neler yapıldığı ve yapılacağının bilgileri verildi.

Ünler, yangın sonrası yanan alanların tekrar eski haline kavuşturulması için planlama çalışmaları yapılmış ve yapılan planlama sonucunda 5 bin 475 hektar alanda Tabii Tensil(Gençleştirme, ağaçlandırma), 631 hektarda Suni Tensil, 393 hektarda rehabilitasyon çalışmaları ve 2 bin 553 hektar alanda ise planlama dışı alan olarak tespitte bulunulduğunu söyledi.

DİĞER TESPİTLER

Müdürlük tarafından, yangın sonrası zarar gören ağaçların tespit çalışmalarında bu zamana kadar 707 bin 635 metreküp dikili ağaç tespiti yapıldığı belirtildi. Ayrıca tespiti yapılan 198 bin 253 metreküp dikili ağaç “Açık Arttırmalı Dikili Ağaç Satışı Yöntemi” ile ihalesi edilerek tüccarlara satışı sağlandı. Tespiti yapılan 475 bin 649 metreküp dikili ağacın kesme, sürütme ve orman son deposuna nakliyatı ise orman işlerinde çalışan köylüler tarafından yapılacağı açıklandı. Ayrıca yanık sahanın içerisinde bulunan zarar görmüş ağaçların kesilip sahadan uzaklaştırılması çalışmalarının da devam ettiği bilgisi verildi.

YOL ÇALIŞMALARINDA İRADEMİZ DIŞI YEŞİL AĞAÇ DA KESİLEBİLİYOR

Zarar görmüş ağaçların kesilip, sürütülüp ve nakliyatlarının yapılabilmesi için 19 adet paletli ekskavatör ve 12 adet paletli dozer olmak üzere toplam 30 adet iş makineni yol yapım ve imar ihya çalışmalarında kullanıldığının da bilgilendirildiği açıklamanın devamında ise şunlar yer aldı:

“Bu iş makinelerinin 11 tanesi özel sektörden temin edilmiş olup geri kalan 19 adet iş makinesi Orman Genel Müdürlüğünün demirbaşlarına kayıtlı iş makineleridir. Bu zamana kadar iş makineleri tarafından 20 bin 267 metre B Tipi Orman yolu, 47 bin 731 metre traktör yolu, 109 bin 370 metre sürütme yolu olmak üzere toplam 176 bin 968 metre yol yapılmıştır.

B Tipi orman yolu ve traktör yolu yapımı esnasında yol güzergahlarında yanmamış yeşil ağaçlar denk geldiğinde mümkün olduğunca esneklik sağlanmaya çalışılıyor. Ancak B Tipi orman yollarında yüzde 12 eğimin ve traktör yollarında yüzde 18 eğimin üzerine çıkılamıyor. Söz konusu yollar planlı yollar olması münasebeti ile eğim gruplarına uyulmadığı takdirde standart dışı yollar meydana geleceğinden yol güzergahlarında idaremiz bilgisi ve kontrolünde mümkün olduğunca en az sayıda yeşil ağaç kesilmektedir.”

TABİİ TENSİL VE SUNİ TENSİL ÇALIŞMALARINA BAŞLANDI

Zarar görmüş ağaçların kesilerek sahadan uzaklaştırıldığı alanlarda tabii tensil(Gençleştirme, ağaçlandırma) ve suni tensil çalışmalarına başlanıldığının da belirtildiği açıklamada, “Tabii tensil çalışmaları kapsamında bin 730 hektarlık sahada temizlik çalışmaları tamamlanmış olup dal serme ve tohum takviyesi çalışmaları yürütülüyor. Suni tensil çalışmaları kapsamında 494 hektar sahada temizlik çalışmaları bitirilmiş olup bu sahalarda 5 adet mini ekskavatörle fidan dikimi için teraslama çalışmaları yürütülmektedir. Bu zamana kadar 83 kilometre fidan dikimi için teras yapılmış olup teras çalışmaları devam etmektedir. Teras yapılan yerlerde fidan dikimine başlanılmıştır. Fidan dikiminde başta kızılçam olmak üzere harnup, kara servi, mavi servi, zakkum, erguvan, defne, sığla ve yalancı akasya türleri kullanılmaktadır. Ayrıca 11 Kasım Milli Ağaçlandırma günü etkinliği kapsamında İçmeler bölgesinde Şehit Orman Yangın işçisi Görkem Hasdemir ve Şehit Şahin Akdemir hatıra ormanı kurulmuştur” ifadelerine yer verildi.

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