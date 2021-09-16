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Marmaris’te yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın, ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi sonrası söndürüldü. Yangın nedeniyle 1 dekar orman tahrip oldu.

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Marmaris’te yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı

Hisarönü Mahallesi İnbükü mevkisinde yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 1 yangın söndürme helikopteri, 8 arazöz ve 50 orman işçisi sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan 1 saat süren müdahalesinin ardından yangın söndürülürken, 1 dekar ormanlık alan zarar gördü. DHA

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