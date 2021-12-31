Mehmetçik’ten yeni yıl mesajı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2022'ye giren Mehmetçik'in yeni yıl mesajını içeren görüntü yayınladı.

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Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntüde; yurt içinde, hudutlarda, sınır ötesinde ve denizlerde silah altında olan Mehmetçik’in yeni yıl mesajları yer aldı.

Bakanlıktan videoya ilişkin yapılan açıklamada ise “Yılın her gün ve saatinde, her şart ve durumda ülkemize ve asil milletimize hizmet için ant içmiş kahraman Mehmetçiğimizden 84 milyon vatandaşımıza mesaj var: Mutlu yıllar Türkiyem” ifadelerine yer verildi.

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