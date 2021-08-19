Mermer ocağına karşı çıkan köylüler karayolunu trafiğe kapatarak eylem yaptı

Karaman merkeze bağlı Narlıdere Köyü'nde açılması planlanan mermer ocağına karşı çıkan köylüler eylem yaptı. Ellerinde ‘Köyün içinde ocak istemiyoruz’, ‘Doğa katliamına hayır’ yazılı pankartlarla yolu trafiğe kapatan köylülere destek için bölgeye giden Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram burada yaptığı açıklamada, “Karaman’ımızın tarım arazilerini, doğasını ve nefes almasını sağlayan bereketli tarım yapılan topraklarımızdan mermerciler uzak dursunlar” dedi.

MÜSLÜM EVCİ

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Karaman merkeze bağlı Narlıdere Köyü’nde açılması planlanan mermer ocağına karşı çıkan köylüler eylem yaptı. Yaklaşık 100 kişiden oluşan köy halkı ellerinde ‘Köyün içinde ocak istemiyoruz', ‘Doğa katliamına hayır' yazılı pankart taşıyarak karayolunu trafiğe kapattı. Bölgede yetiştirdikleri ürünleri pazarda satarak geçimlerini sağladıklarını belirten köy halkı, mermer ocağının açılmasıyla çıkan tozdan mahsullerinin zarar göreceğini söyledi.

“İNCELEME YAPILMADAN KARAR VERİLDİ”

Maden ocağının açılmaması konusunda mücadele edeceklerini söyleyen Narlıdere Köyü Muhtarı Murat Kozan ise, ocağın açılacağı alanın incelenmeden karar verildiğini iddia etti. Muhtar Murat Kozan yaptığı açıklamada yetkililere seslenerek şunları söyledi:

* Kırsal alandaki maden ocakları ile tarım alanının, sulak alanların ve yerleşim yerine yakın olan yerlere verdikleri maden ruhsatlarını yeniden gözden geçirsinler. Gelip yerini incelesinler sonra karar versinler. Burayı hiç incelemeden karar verdiler.

* Biz köy halkı olarak kararlıyız ve buraya maden ocağı açtırmayacağız. Biz burada 130 haneyiz ve herkes burada ürettiklerini pazarda satıyor. Biz şu an maden yasasına hiç güvenmiyoruz. Biz bu ocağa buraya açtırmayacağız.

“VERİMLİ TOPRAKLARIMIZDAN MERMERCİLER UZAK DURSUN”

Daha öncesinde bölgede açılan ve açılması planlanan mermer ocaklarına verdiği tepkilerle gündem olan Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram da köylülerin eylemine destek verdi. Burada açıklamalarda bulunan Mehmet Bayram, mermer ocağı açılması planlanan bölgede sebze ve yeşillik yetiştirildiğini belirterek verimli tarım arazilerinden mermercilerin uzak durması gerektiğini söyledi.

“ÇEVRE KATLİAMI YAPIYORLAR”

Mermer ocağının açılması durumunda bölgede çevre felaketinin yaşanacağını söyleyen Mehmet Bayram şöyle konuştu:

* Karaman'ın ihtiyacı olan sebze ve yeşilliklerinin yetiştirildiği Avgan çimeninde açılmaya çalışılan Mermer Ocağı faaliyete geçerse; Tıpkı Karalgazi köyünde yaşanan çevresel felaketlerin aynısına maruz kalacaktır.

* Karaman’ımızın tarım arazilerini, doğasını ve nefes almasını sağlayan bereketli tarım yapılan topraklarımızdan mermerciler uzak dursunlar. Marjinal tarım arazisi vasfında ve o kadar çok dağlık mermer çıkarılacak yer olmasına rağmen özellikle son 2-3 yıldır Karaman ovasının gözde yerleri tarım arazilerimizin olduğu bölgelere ruhsat alarak çevre katliamı yapıyorlar.

“MERMERİ MÜSAİT DAĞLIK ALANLARDAN ÇIKARTSINLAR”

Yetkililere seslenen Bayram, “Biz mermer ocaklarının açılmasına karşı değiliz fakat mermer sektörü ülkemizin, büyük ihracat kaynaklarından biri olup sağladığı yüksek döviz getirisiyle ülke ekonomisinde önemli yer tutmaktadır. Bizim talebimiz marjinal tarım arazisi vasfında ve dağlık sayılan, mermer çıkarmaya müsait yerlerden çıkarsınlar Karaman'da tarım arazilerinin olduğu bölgelerden uzak dursunlar” dedi.

VALİ EYLEME GELEREK KÖYLÜLERLE GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık da eylem yapan köylülerle görüşerek taleplerini dinledi. Köylüler Vali Işık'la görüştükten sonra olaysız bir şekilde dağıldı.