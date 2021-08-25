Mersin polisinden ‘torbacı’ operasyonu: 7 kişi yakalandı

Mersin merkezli Antalya’nın Alanya ilçesinde sokaklarda torbacı olarak bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 7 kişi yakalandı.

Ali Ekber ŞEN

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Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince sokakta uyuşturucu satıcılığı yapan torbacılara yönelik operasyon düzenlendi. Mersin ve Antalya'nın Alanya ilçesinde gerçekleşen operasyonda 7 zanlı yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, sabaha karşı il genelinde torbacılık yöntemi ile uyuşturucu satanlara yönelik belirlenen çok sayıda adrese baskın yaptı. Operasyona, Özel Harekât Polisi, Narkotik Şube ekipleri, Narkotik köpeği ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri destek verdi.

Yapılan operasyonda adresler narkotik ekipleri ve narkotik köpekleri ile didik didik arandı. Yürütülen 3 ayrı projeli çalışmada, il merkezinde 3, Tarsus'ta 3 ve Alanya'da 1 kişi olmak üzere toplamda torbacı yakalanarak gözaltına alındı.

Torbacılara yönelik düzenlenen operasyonlarda zanlıların ev ve iş yeri aramalarında, 260 adet ecstasy, 106 gram sentetik kannobinoid (bonzai), 50 gram esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca, şarjörü mermiler ele geçirildi.