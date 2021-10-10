Mersin’de 10 Ekim katliamı protesto edildi

Mersin Emek ve Demokrasi Platformu, 10 Ekim 2015 Ankara Gar katliamını protesto etti. Eyleme katılanlar yaşamını yitiren 104 canı anarken, katliam davasının hukuki süreci hakkında bilgiler verildi.

Ali Ekber ŞEN

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Mersin Emek ve Demokrasi Platformu, 10 Ekim Ankara Gar Katliamına ilişkin Özgecan Arslan Barış Meydanı'nda basın açıklaması düzenledi.

Açıklamaya, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan'ın yanı sıra platform bileşenlerinin temsilcileri yüzü aşkın kişi katıldı.

“ASLA AFFETMEYECEĞİZ”

Platform adına açıklamayı okuyan Mersin Tabip Odası Başkanı Mehmet Antmen, katliamın siyasi bir cinayet olduğunu, yakın tarihimizin en karanlık döneminin aydınlığa kavuşması için siyasetçileri de ellerine vicdanlarına koymaya, gerçekleri açıklığa kavuşturmaya çağırdıklarını söyledi.

“Türkiye'nin barış umuduna darbe vuran, insanları sokağa çıkamaz hale getiren 7 Haziran ile 1 Kasım 2015 seçimleri arasında yaşanan olayların sorumlusu kimdir?” diye soran Antmen, “Bizim çocuklarımız neden öldürüldü? Bilinmelidir ki, insanlığa karşı işlenen bu suçların faillerini gizleyenler, bu suçların ortağıdır. İktidarını korumak için toplumu kaos ve şiddet sarmalına sürükleyenleri asla unutmayacağız. Kardeşlerimizin hayatlarından, bizlerin acılarından oy devşirenleri asla affetmeyeceğiz” dedi.

“HESABINI BİRLİKTE SORACAĞIZ”

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ise katliamda yaşamını yitirenleri anarak, “Atılan bombalar, kardeşliğe ve barışa atılmıştır. Mutlaka bunu hesabını birlikte soracağız. Bizim için onur ve şeref meselesidir” diye konuştu.

“KATLİAM PLANLIYDI”

HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan ise 7 Haziran ile 1 Kasım 2015 dönemindeki süreci hatırlatarak, “Bu süreçte ülkeye travma yaşatıldı. Rıza üretemeyen iktidarın stratejisiydi. Devletin can ciğer kuzu sarması oldukları IŞİD, patlamaları gerçekleştirdi. Bu katliam, planlı programlı bir katliamıydı” ifadelerine yer verdi.

Açıklama, katliamda yaşamanı yitirenler anısına yapılan bir dakikalık saygı duruşuyla son buldu.

DURUŞMA 24 KASIM'DA

Bu arada katliam ile ilgili açılan davada 16'sı firari, biri tutuklu 17 sanık yönünden yargılama devam ediyor. Davaya 24 Kasım'da Ankara 4.Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edileceği ifade edildi.