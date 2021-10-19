Mersin’de engelli asansörü düştü: 2 sağlık görevlisi yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, engelli vatandaşa yardım etmek isteyen 2 sağlık görevlisi, engelli asansörünün düşmesi sonucu yaralandı.

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Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan evin 2’nci katında yaşayan engelli vatandaşa yardım etmek için gelen ambulansta görevli 2 sağlık görevlisi, engelli asansörüne bindi.

Asansör kabininin 2’nci kattayken düşmesi sonucu sağlık görevlileri yaralandı. Bir görevlinin kolunun kırıldığı diğer görevlinin de ayağında ezilme olduğu belirtilirken, sağlık görevlileri götürüldüğü Tarsus Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. DHA