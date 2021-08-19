Mersin’de kanala düşen çocuk hayata döndürüldü

Mersin’de mahalle arasında arkadaşlarıyla oyun oynarken kanala düşen 8 yaşındaki Erdem Orman, olay yerine ulaşan itfaiye kurtarma ekibi elemanınca sudan çıkartıldı. 112 ekibinin olay yerinde müdahalesiyle duran kalbi yeniden çalıştırılan Erdem Orman kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

ALI EKBER ŞEN

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Edinilen bilgiye göre, olay saat 16.00 sıralarında merkez Toroslar ilçesi Portakal Mahallesinde meydana geldi. 8 yaşındaki Erdem Orman, arkadaşlarıyla birlikte içinde su bulunan kanal etrafında oynadığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle düştü.

Arkadaşları tarafından su içinde cansız olarak yatarak görülen Erdem Orman, ihbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan Mersin Büyükşehir Belediyesi Arama Kurtarma elemanı tarafından sudan çıkartıldı.

DURAN KALBİ YENİDEN ÇALIŞTIRILDI

Olay yerine ulaşan 112 sağlık ekibi görevlileri kalbi duran küçük çocuğu hayata döndürmek için zamanla yarıştı. Sağlık ekibinin olağanüstü çabası sonucu yeniden kalbi çalıştırılarak hayata döndürülen Erdem Orman, ambulansla kaldırıldığı Mersin Şehir Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma ve araştırma sürerken hayati tehlikesi bulunan Erdem Orman'ın tedavisinin sürdüğü bildirildi.