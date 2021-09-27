Mersin’in jiletli yankesicisi tutuklandı

Mersin’de jilet kullanarak parklarda ve iş hanı bahçesinde uyuyarak dinlenen iki vatandaşın para ve cep telefonunu yankesicilik yaparak çaldığı belirlenen aynı suçlardan sabıkalı M.K tutuklandı.

Ali Ekber ŞEN

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Mersin'de parklarda ve iş hanı bahçesinde dinlenmek üzere uzanan vatandaşların korkulu rüyası olan jiletli yankesici M.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Zanlının aynı suçtan sabıkası olduğu saptandı.

Alınan bilgiye göre müşteki C.A. (52), bir süre önce sabaha karşı Metropol İş Merkezinde park içerisinde uyudu. Uyandığında ise pantolonunun her iki cebinin jilet ile kesilerek cep telefonunun ve 400 TL parasının çalındığını fark edince polis merkezine giderek şikayette bulundu.

Müşteki A.R.K. (33) ise bir süre önce Atatürk Parkı içerisinde bir bankta uyuduğu, uyandığında pantolon cebinin jilet ile kesilerek cep telefonunun çalınması olayı ile ilgili polise şikayette bulundu.

KAMERALAR ELE VERDİ

Her iki yankesicilik olayı ile ilgili harekete geçen Yandol Büro Amirliği ekipleri, çevrede ki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan titiz çalışma titizlikle yaptığı kamera çalışmaları neticesinde her iki olayı, benzer suç kayıtları bulunan M.K. (48) isimli şahsın gerçekleştirdiğini tespit etti.

Bunun üzerine Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı üzerine harekete geçen ekipler, gerçekleştirilen operasyonla şüpheli M.K'yı evinde kıskıvrak yakaladı.

Gözaltında yapılan sorgulamasında suçunu itiraf eden ve aynı suçtan sabıkası olduğu belirlenen M.K, tutuklanarak cezaevine gönderildi.