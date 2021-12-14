Metal işçileri MESS’e siyah çelenk bıraktı

Türk Metal Sendikası ve MESS arasındaki Toplu İş Sözleşmesi ile ilgili yapılan görüşmelerin sonuç vermemesi üzerine sendikanın Bursa şubeleri, MESS Bursa Bölge Temsilciliği'ne siyah çelenk bıraktı. Kalabalık grup temsilcilik binası önünde sloganlar attı.

Halil ATAŞ

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Türk Metal Sendikası ve MESS arasındaki Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri sonuç vermemesi üzerine sendika üyeleri bugün eş zamanlı yaptıkları eylemde, MESS’in Ankara, Bursa ve İzmir Bölge Temsilciliklerine siyah çelenk bıraktı.

“İNSAN ONURUNA YAKIŞIR YAŞAMAK İSTİYORUZ”

“MESS MESS şaşırma sabrımızı taşırma” sloganlarının atıldığı MESS’in Odunluk Mahallesi’ndeki temsilcilik binası önünde açıklama yapan Türk Metal Sendikası Bursa Şubesi Başkanı Selda Tekman, “Bugün burada, işimiz, emeğimiz ve ekmeğimiz için buluştuk. Bugün burada, İnsan onuruna yakışır biçimde çalışma ve insan onuruna yakışır biçimde yaşama talebimizi bir kez daha haykırmak için bir araya geldik. Ve bugün burada, bu haklı taleplerimize kulak tıkayan, emeğimizi görmezden gelen, bizi yok sayan MESS'e, sesimizi duyurmak için toplandık” dedi.

“TÜRK METAL ÜYESİNİN ALIN TERİ, İŞİ, AŞI, EKMEĞİ BİZE EMANETTİR”

130 bin metal emekçisini ilgilendiren, Türk Metal- MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin 12 Ekim'de başladığını belirten Tekman şöyle konuştu;

“Biz, 12 Ekim'de masaya, vefakâr Türk Metal üyesinin bizzat hazırladığı taslağı koyduk. O taslak, üyemizin alınteriyle yazılmıştır. Ve içinde sadece hakkını isteyen Türk Metal emekçisinin haklı talepleri vardır. Masadaki o taslak, bizim emanetimizdir. Çünkü Türk Metal üyesinin alın teri, işi, aşı, ekmeği bize emanettir.

Herkes bilsin ki; Biz o emanete bugüne kadar halel getirmedik, bundan sonra da getirmeyiz. Bu yolda kimseye boyun eğmedik, Bundan sonra da eğmeyiz.”

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