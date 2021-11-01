Metal işçileri vergide adalet istedi

DİSK'e bağlı Birleşik Metal-İş’in örgütlü olduğu çok sayıda fabrikada eylem yapan işçiler, "Geçinemiyoruz. Vergide adalet istiyoruz" diyerek taleplerini dile getirdiler.

Halil ATAŞ

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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde Birleşik Metal-İş işçileri, iş yerlerinde eş zamanlı olarak basın açıklamaları düzenleyerek vergide adalet çağrısı yaptı.

“GEÇİNEMİYORUZ, GELİRDE VE VERGİDE ADALET İSTİYORUZ”

Yücel Boru, Çayırova Boru, Makina Takım, Arpek, Bosal, Arfesan’dan metal işçilerinin katıldığı eylemde, “Yeter artık, geçinemiyoruz. Vergide ve gelirde adalet istiyoruz” sloganları atıldı.

“ÜLKEYİ GERÇEK ANLAMDA BİR KARA KIŞ BEKLİYOR”

İş yerlerinde okunan ortak bildiride şöyle denildi;

“Ülkeyi yönetenlere göre ekonomi şahlanıyor ama işçi sınıfı başta olmak üzere geniş halk kesimleri için şahlanan tek şey işsizlik, pahalılık, faturalar, borçlar, zamlar…2022 kışına pahalılık ve işsizlik damgasını vuracak. Ülkeyi gerçek anlamda bir kara kış bekliyor.

İşçilerin patronundan daha yüksek oranda vergi ödediği bir ülke haline geldik. Pandemide halk işsizlikle ve geçim zorluklarıyla mücadele ederken bir avuç ayrıcalıklı şirketin vergi borçlarının sıfırlanıyor, İŞKUR ve SGK kaynaklarından şirketlere kıyaklar yapılıyor.

İşsizlik rekor kırarken, işçilere ait olan İşsizlik Sigortası Fonu kaynaklarının çoğunun büyük bölümü patronlara aktarılıyor. İşçiler, emekçiler, işsizler, emekliler, küçük esnaf, çiftçiler, dar gelirliler, yani bu halkın çok büyük bir çoğunluğu ise adaletsizliklerden bıktı.”