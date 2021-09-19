Meydanın ortasında silahlarla çatıştılar

Aydın'ın Kuşadası İlçesinde bir eğlence mekanında çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. İki kişi silahlardan çıkan kurşunlarla, 3 kişi ise darp edilerek yaralandı. O anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

Latif SANSÜR

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Kuşadası’nda bir eğlence mekanında yüksek müzik nedeniyle başlayan tartışma sokağa sıçradı. Kavga silahlı çatışmaya döndü. Edinilen bilgiye göre olay gece 11.30 sıralarında meydana geldi. Limandaki mekana müşteri olarak gelen Yavuz Daştan, Davut Daştan, Emrah Kıran ve Aziz Çetindalan müzik sesinden dolayı mekan sahibi ve çalışanlarla tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşerek mekan dışına taştı.

BALIKÇILAR MEYDANINDA SİLAH SESLERİ YANKILANDI

Onlarca restoranın olduğu Balıkçılar Meydanı’nda önce yumruklaşan taraflar ardından silahlarına davrandı. Görgü tanıklarının ifadeleri ve meydanda bulunanların çektiği görüntülerde Aziz Çetindalan ve Emrah Kıran silahına sarıldı ve karşılıklı ateş etti. Haluk Doğan ile Onur İtiş kurşunların hedefi olarak, Çağrı Ümit, Yavuz Daştan ve Davut Daştan ise çıkan arbedede darp edilerek yaralandı. O anlar vatandaşlar tarafından saniye saniye görüntülendi. Hayati tehlikeleri bulunmayan yaralılar ambulanslarla Kuşadası Devlet Hastanesine sevk edildi. Polis ekipleri Aziz Çetindalan, Emrah Kıran ile olaya karışanları gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.