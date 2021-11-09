MHP’den 10 Kasım videosu

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 83. yılı dolayısıyla video yayınlayan MHP, "Herkesin sevdiği ses farklı, bir milletin duyduğu en güzel ses aynı! Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmet, minnet ve özlemle anıyoruz” ifadelerini kullandı.

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MHP İstanbul İl Başkanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 83. yılı dolayısıyla video paylaşıldı.

MHP, videoyu, “Herkesin sevdiği ses farklı, bir milletin duyduğu en güzel ses aynı! Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet, minnet ve özlemle anıyoruz” ifadeleriyle paylaştı.

“ATATÜRK’Ü TÜRK NESİLLERİ HER DAİM SAYGIYLA HATIRLAYACAKTIR”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 10 Kasım mesajında şu ifadeleri kullandı:

* Selanik'teki pembe boyalı evin ikinci katındaki ocaklı odada doğan, 57 yıllık bir hayata devasa bir tarihi sığdırıp İstanbul Dolmabahçe'de rahmeti rahmana kavuşan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Türk nesilleri her daim saygıyla hatırlayacaktır.

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