MHP’li Belediye 40 çalışanı ücretsiz izne çıkardı
Aydın'ın Karacasu ilçe Belediyesi yaşanan mali kriz nedeniyle 40 çalışanını ücretsiz izne çıkardı.
Çalışanların maaşını ödemekte zorlanan MHP'li Karacasu Belediye yönetimi, faturayı işçilere kesti. Borç yükü altında ezilen, içinde bulunduğu mali krizden çıkamayan Belediye 40 çalışanını ücretsiz izne çıkardı.
FATURA ÇALIŞANA KESİLİYOR
Kendilerinin de ekonomik sıkıntılar yaşadığını söyleyen çalışanlar, “Belediyenin borç yükünün, hesap bilmezliğinin, kötü yönetiminin faturası bize kesiliyor” tepkisini dile getirdi.