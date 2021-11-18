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MHP’li Belediye 40 çalışanı ücretsiz izne çıkardı

Aydın'ın Karacasu ilçe Belediyesi yaşanan mali kriz nedeniyle 40 çalışanını ücretsiz izne çıkardı. 

Latif SANSÜR
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MHP’li Belediye 40 çalışanı ücretsiz izne çıkardı

Çalışanların maaşını ödemekte zorlanan MHP'li Karacasu Belediye yönetimi, faturayı işçilere kesti. Borç yükü altında ezilen, içinde bulunduğu mali krizden çıkamayan Belediye 40 çalışanını ücretsiz izne çıkardı.

FATURA ÇALIŞANA KESİLİYOR

Kendilerinin de ekonomik sıkıntılar yaşadığını söyleyen çalışanlar, “Belediyenin borç yükünün, hesap bilmezliğinin, kötü yönetiminin faturası bize kesiliyor” tepkisini dile getirdi.

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