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Mide bulandıran görüntü! ‘Her sene aynı rezillik’

Kurban Bayramı'nda Kahramanmaraş’ta çekilen bu görüntüler 'pes' dedirtti. Kurbanlıkların artıklarını akarsuya bırakan şahıslar tepkiye neden oldu.

Güncellenme: 21:34, 21/07/2021
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Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu Karşıyaka Mahallesi’nde bir akarsu fabrika atıklarının yanı sıra Kurban Bayramı’nda hayvan atıklarıyla da kirletildi.

Kamyonla bölgeye gelen vatandaş kurbanlık hayvanlardan kalan atıkları elindeki kürek yardımıyla akarsuya bıraktı.

O anlar ise başka bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

“HER SENE AYNI REZİLLİK”

Vatandaşın “yapmayın, etmeyin, bunun neresi sağlıklı. Her sene aynı rezillik, bunu yapmayın” uyarılarına rağmen akarsuya hayvan atıkları bırakılmaya devam edildi. İHA

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