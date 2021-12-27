Milas’ta tütün tarlasına kenevir dikmişler

Muğla’nın Milas ilçesinde 100 dönümlük tütün tarlasına kenevir dikenler jandarmanın operasyonu ile yakalandı.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Damlıboğaz Köyü Sarıçay Mevkii'nde bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri yaklaşık 100 dönümlük tütün tarlası içerisine kenevir dikilerek yetiştirildiğini tespit etti.

Yasadışı kenevir yetiştirdiği tespit edilen Ü.A. ve U.K. jandarmalar tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan kontrolde yetiştirilen 20-70 cm uzunluğunda 17 bin 660 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Kenevirler jandarmanın gözetiminde yakılarak yok edilirken Ü.A. ve U.K.'nin jandarmadaki ifadelerinin ardından Milas Adliyesi'ne sevk edilecekleri öğrenildi.