Milas’ta yangınlar etkisini kaybetmeye başladı

Muğla’nın Milas ilçesinde yaklaşık 8 gündür devam eden orman yangınları Yeniköy Termik Santrali ile Bayır Köyü arasında devam ederken yangının kısmen kontrol altında olduğu belirtildi.

YAŞAR ANTER

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Muğla'nın Milas ilçesinde başlayan Bodrum ve Milas ilçelerinde onlarca köyü alevler içerisinde bırakarak yaklaşık 16 bin 500 hektarlık ormanlık ve tarım arazilerinin kül olmasına neden olan yangın bugün itibarıyla Yeniköy Termik Santrali ve Bayır Köyü yakınlarındaki ormanlık alanda devam ediyor.Marmaris ve Antalya bölgesindeki uçaklar ile 76 arazözün Milas ve Muğla bölgesine yönlendirildiği, yangının kısmen kontrol altında olduğu belirtildi.

“YANGINLAR ÇOK ÖNEMLİ DEĞERLERİMİZİ YOK EDİYOR”

Milas Belediye Başkanı CHP'li Muhammet Tokat bugün yaptığı açıklamada “Farklı noktalarda çıkan yangınlar çok önemli değerlerimizi maalesef yok ediyor. Dayanışma içerisinde süreci birlikte götürmeye çalışıyoruz. Bu anlamda özellikle hayırseverlerimizden çok önemli desteklerin olduğunu, diğer belediyelerden, kamu kuruluşlarından, gönüllülerden çok destek olduğunu özellikle belirtmem gerekiyor. Yangın söndürme çalışmalarında görev alan kamu kurum ve kuruluşları, özel şirketler, gönüllülere ve halkımıza yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

“BU YARALARI HEPBİRLİKTE SARACAĞIZ”

Muhammet Tokat ve Belediye Meclis Üyeleri, Milas Belediyesi Ek Hizmet Binası'na geçerek, yangından zarar gören vatandaşlar için gönderilen yardımların toplanması ve dağıtılmasında gönüllü olarak çalışan vatandaşları ziyaret etti.

Burada bir konuşma gerçekleştiren Tokat: “Gönüllü olarak ve görevli olarak burada çalışan bütün arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyoruz. Biz Milas Belediye Meclisi olarak, sizleri ziyarete geldik. Hayırseverlerimizin yardımlarının halkımıza ulaşmasını sağlamaya dönük çalışan arkadaşlarımızın yaptıkları iş çok kutsaldır. Bu afet hem halkımız açısından hem devletimiz açısından hepimiz açısından çok yıpratıcı bir sonuç ortaya çıkardı. Bu yaraları hep birlikte saracağız. Milas Belediye Meclisi olarak halkımıza geçmiş olsun dileklerimizi izletiyoruz. Tüm hayırseverlere, vicdanlı insanlara şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Milas Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklama ile bölgedeki yangınlarla ilgili şu bilgiler verildi:

“Fesleğen, Çatak, Gürceğiz, Akçakaya Mahallerinde soğutma çalışmaları devam ediyor. Milas-Ören Karayolu Ören'e doğru gidiş halen kapalı. Milas Belediye personeli ve gönüllülerden oluşan ekip gece boyunca erzak ve kumanya dağıtımını sürdürdü.”