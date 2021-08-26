Milyonluk dolandırıcılığa kalkıştı, polisten kaçamadı

Antalya'da telefonla aradığı kişiye banka hesaplarının kullanıldığını söyleyip 1 milyon 100 bin TL'sini dolandırmaya çalışan M.L., polisin çalışması sonucu yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Antalya’da oturan M.G., 19 Ağustos günü Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine başvuruda bulunarak, kendisini cumhuriyet savcısı/emniyet görevlisi olarak tanıtan kişilerin aradığını, bankadaki hesaplarının kullanıldığını söyleyip yaklaşık 1 milyon 100 bin TL parasının çektirildiği ve dolandırılmaya çalışıldığı ihbarında bulundu.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen ekipler yaptıkları çalışmalarda olayın şüphelisinin M.L. olduğu belirlendi. M.L. ekipler tarafından 23 Ağustos günü suçüstü yakalandı.

M.L., 24 Ağustos tarihinde Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, hakkında yapılan işlemlerin ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuklandı. DHA