Minibüsle sokak köpeğini öldürdü, gözaltına alındı

İstanbul'da Ataşehir'de bir sürücü, minibüsüyle sokak köpeğinin üzerinden geçerek ölümüne yol açtı. O anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşılınca polis harekete geçti. Aracın sürücüsü gözaltına alındı.

Habip ATAM

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Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi'nde 19 Ağustos'ta yaşanan olayda, kapalı kasa kamyonet kullanan bir sürücü, aracın önünde yatan köpeği ezerek geçti. Sürücünün sokak köpeğini ezdikten sonra bir süre beklediği ardından yoluna devam ettiği anlaşıldı. Köpeğin ise öldüğü belirlendi.

Yaşanan olay sosyal medyada gündem oldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, “5199 sayılı “Hayvanları Koruma Kanununa Muhalefet” konusunda çalışma başlattı. Polisin kimliğini tespit ettiği A.A., yapılan çalışmaların ardından gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye gönderildi.