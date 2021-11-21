Miras kavgası yaşadığı ablasının yüzünü haşladı

İstanbul'da E.A. isimli kadın, erkek kardeşi tarafından yüzüne dökülen kaynar suyla yaralandı. E.A. ve kardeşi Ö.E. arasında ailelerinden kalan miras sebebiyle anlaşmazlık olduğu öne sürüldü.

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İstanbul Bağcılar’da yaşanan olay iddialara göre şu şekilde gelişti, E.A. isimli kadın, aralarında sorun bulunan eşinden ayrılarak eşinden ayrılarak Bağcılar’da bulunan baba evine gitti.

Üç yıldır boşanma davası süren E.A.'nın geçtiğimiz yıl anne ve babası vefat etti. E.A. ve erkek kardeşi aynı evde kalmaya başladı. Önceki gün saat 10.00 sıralarında E.A. kahve içtiği sırada, kardeşi Ö.E. içi sıcak su dolu ısıtıcıyı aldı. Şüphelinin, kaynar suyu bir anda kardeşinin yüzüne döktüğü öne sürüldü.

YÜZÜ HAŞLANDI

Acılar içinde feryat eden kadın, yakınlarının yardıma gelmesiyle Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Yüzünde ciddi yanıklar oluşan E.A.'nın durumunun hastane yetkililerince emniyete bildirilmesiyle polis harekete geçti.

GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, olayı E.A.nın erkek kardeşi Ö.E.'nin yaptığı iddiası üzerine çalışma başlattı. Araştırmanın ardından şüpheli Ö.E. gözaltına alındı. İkili arasında olay anında bir tartışma olmadığı, ancak kardeşler arasından bir süredir ailelerinden kalan miras konusunda sorun yaşandığı belirtildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ö.E. adliyeye gönderildi.

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