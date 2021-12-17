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MİT ve polisten terör operasyonu: 1 gözaltı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, MİT ve polis ekiplerince düzenlenen operasyonda PKK'lı 1 terörist yakalanarak gözaltına alındı.

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MİT ve polisten terör operasyonu: 1 gözaltı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinasyonunda PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, terör örgütleri içerisinde silahlı faaliyet yürüttüğü belirlenen Z.A.’nın Turgutlu ilçesindeki evine operasyon düzenlendi, şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan Z.A.’nın Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. DHA

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