Mobilya fabrikası alevlere teslim oldu

Düzce’nin Doğanlı köyünde bulunan bir mobilya fabrikası alevlere teslim oldu. Yangını söndürmek için bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

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Düzce merkeze bağlı Doğanlı köyünde bulunun mobilya fabrikasında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında fabrika tamamen alevlere teslim oldu.

Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese Düzce ve Kaynaşlı'ya bağlı çok sayıda itfaiye ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Düzce Valisi Cevdet Atay'ın da yangın ile ilgili bilgi almak için fabrikaya geldiği öğrenildi. Büyük maddi hasarın meydana geldiği yangında ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor. (İHA)