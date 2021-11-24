Motosiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlarına operasyon: 14 gözaltı

Adana’da çalıntı motosiklet ve elektrikli bisikletlerin şasi numaralarını değiştirip piyasaya sürmek istediği öne sürülen 14 zanlı yakalandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, motosiklet ve elektrikli bisiklet çalan şebekeyi deşifre etti. Ekipler, şebeke üyelerinin çalıntı motosikletlerin şasi numaralarını değiştirip piyasaya sürme hazırlığında olduğunu belirledi.

Savcılığın, şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından harekete geçen ekipler, Adana merkezli Şanlıurfa ve Gaziantep'te belirlenen adreslere dün şafak vakti operasyon düzenledi. Adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda 14 şüpheli gözaltına alınırken, 60'a yakın çalıntı motosiklet ve elektrikli bisiklete de el konuldu.

Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. İHA

İlginizi Çekebilir Hırsızları 10 kilometre kovaladılar