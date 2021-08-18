Motosikletler kafa kafaya çarpıştı

Sarıyer'de alkollü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet, üzerinde 2 kişi olan motosikletle kafa kafaya çarpıştı.

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Kaza dün saat 19.00’da Rumeli Feneri Yolu’nda meydana geldi. İddiaya göre, 34 TA 8915 plakalı motosikleti kullanan Mustafa Burak Yoldaş, viraja hızlı girince direksiyon hakimiyetini kaybederek, karşı şeritten gelen Eren Cengiz Ç.’nin kullandığı 34 DCB 556 plakalı motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle Mustafa Burak Yoldaş ile Eren Cengiz Ç. ve arkasında oturan Furkan A. yola savrularak yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri hafif şekilde yaralanan 3 kişiye olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Mustafa Burak Yoldaş, alkol aldığını söyledi. Alkolmetre ile yapılan ölçümde de Yoldaş 0.59 promil alkollü çıktı. Alkollü olduğu gerekçesiyle Yoldaş’ın ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

“HIZ YAPTIM, VİRAJI ALAMADIM”

Motosiklet sürücüsü Mustafa Burak Yoldaş “Hız yaptım, virajı alamadım. Arkadaşlar da geliyorlardı, kurtaramadım vurdum. Ben tektim, onlar iki kişiydi. Çocuklar benim yüzümden şimdi bir sürü hem masraf, hem sağlıktan oldular. Üç tane toplam bira içtim, biraz da güneşte dolandım. Geçmiştir etkisi diye düşünerek çıktım. Çok süratli değildim ama bu viraj için fazla süratliydim. Bu viraj biraz tehlikeli, tecrübeli olmak gerek tabii” dedi. Kaza nedeniyle Rumeli Feneri Yolu’nda trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Jandarma ekipleri yolda başka kaza meydana gelmemesi için önlem aldı. Kazaya karışan motosikletler yoldan kaldırıldıktan sonra trafik akışı normale döndü. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor. (DHA)