Motosikletli 4 saldırgan kurşun yağdırdı
İstanbul Kasımpaşa’da motosikleti 4 saldırgan, bir kişiye kurşun yağdırdı. Saldırıya uğrayan şahsın da silahla karşılık verdiği olayda, bir iş yerinin camları patlarken, bir araca da çok sayıda merminin isabet etti. Saldırganlar motosikletleri de bırakıp kaçarken ölen ya da yaralananın olmadığı olaya ilişkin polis geniş kapsamlı inceleme başlattı.
Olay, saat 15.00 sıralarında Beyoğlu Kasımpaşa Dereboyu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya bilgiye göre, bir kişi sokak arasında beklediği esnada yanına plakasız iki motosikletle önceden husumetli oldukları 4 şahıs geldi. Şahıslar ardından tabancalarını çıkartarak sokakta bekleyen kişiye kurşun yağdırmaya başladı.
SALDIRIYA UĞRAYAN KARŞILIK VERİNCE ÇATIŞMA ÇIKTI
Saldırıya uğrayan şahsın da silahla karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Ortalık bir anda karıştığı çatışmada, silahlardan çıkan çok sayıda kurşun bir iş yerinin camına ve park halindeki araca isabet etti.
Kurşunlardan birinin ise aracın yakıt deposu kısmına isabet ettiği görüldü. Olayın ardından saldırıya uğrayan şahıs ve saldırganlar geldikleri motosikletlileri olay yerinde bırakarak kaçtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. İHA