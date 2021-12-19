Motosikletli kadına çarptı, yetmedi hakaretler edip kaçtı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde motosikletli kadın sürücüye çarptıktan sonra yaralı halde olay yerinde bırakarak, hakaretler eden ve kaçan sürücü polisler tarafından aranmaya başlandı. Kazadan sonra büyük şok yaşayan kadın sürücü ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Torba Mahallesi Rıza Anter Caddesi'nde bugün öğle saatlerinde meydana gelen kazada kullandığı 48 BZ 224 plakalı motosiklet ile alışverişten dönerek evine giden evli ve iki çocuk annesi 46 yaşındaki Ukrayna vatandaşı İnna Çatal'a arkadan hızla gelerek çarpıp yere düşmesine neden olan 48 AEZ 029 plakalı otomobilin sürücüsü otomobilini durdurdu. Kazadan hemen sonra araçtan inen ve yerde yaralı olarak yatan İnna Çatal'a hakaretler ederek tekrar otomobiline binip olay yerinden kaçan maganda sürücü için polis arama çalışması başlattı.

YERDE YARALI YATAN KADINA HAKARETLER SAVURDU

Olayın şokunu atlatan ve sağ kol, beli ve sağ bacağından yaralanan İnna Çatal polislere verdiği ifadede “Arkamdan gelen araç bana aniden çarptı, sağ yanıma düşerek sürüklendim, bende yerde yatarken sürücü başıma gelerek bana hakaretler etti, ardından otomobiline binerek, uzaklaştı. Plakasını son anda alabildim. Polise şahıs hakkında şikayetçi olacağım, bu işin peşini bırakmam” diye konuştu.

BÖYLE VİCDANSIZLIK OLURMU

Olayın görgü tanıklarından Zafer Türkyılmaz ise kaçan otomobilin rengini, plakasını ve tipini polislere verdi. Türkyılmaz “Bu konuda tanıklık ederim çünkü olaya şahidim, otomobil çarptı, yetmedi hakaretler etti, onuda geçtik kadını yaralı vaziyette olay yerinde bırakıp kaçtı. Böyle vicdansızlık olur mu?” diye konuştu. Polis kaçan otomobil ve sürücünün yakalanması için soruşturma başlattı.