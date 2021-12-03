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MSB: 3 Akıncı İHA göreve başlayacak

Milli Savunma Bakanlığı'nca, Çorlu'daki Hava Meydan Komutanlığında muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanan 3 Akıncı İnsansız Hava Aracı'nın (İHA) göreve başlayacağı açıklandı.

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MSB: 3 Akıncı İHA göreve başlayacak

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “3 adet Akıncı İHA, Çorlu’daki Hava Meydan Komutanlığımızda muayene ve kabul faaliyetlerini tamamladı. Göreve başlayacak olan Akıncı İHA’lar Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza hayırlı olsun” denildi.

Paylaşılan görselde ise Akıncı İHA’ların havadan istihbarat, gözetleme ve keşif ihtiyaçlarını karşılayarak Kara Kuvvetlerinin gücüne güç katacağı belirtildi.

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