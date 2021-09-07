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MSB: Irak’ın kuzeyinde 2 PKK’lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım operasyon bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

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MSB: Irak’ın kuzeyinde 2 PKK’lı etkisiz hale getirildi

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Hava Kuvvetlerimiz Irak’ın kuzeyindeki terör yuvalarını yerle bir etmeye devam ediyor! Pençe Yıldırım bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist daha hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Mücadelemiz kararlılıkla devam edecek” denildi. DHA

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