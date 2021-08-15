MSB: Saldırı girişiminde bulunan teröristler etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Mehmetçikten PKK/YPG'li teröristlere geçit yok! Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist ahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Bölgede teröristlerin saldırılarına misliyle karşılık vermeye devam edeceğiz!” denildi.