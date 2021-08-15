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MSB: Saldırı girişiminde bulunan teröristler etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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MSB: Saldırı girişiminde bulunan teröristler etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Mehmetçikten PKK/YPG'li teröristlere geçit yok! Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist ahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Bölgede teröristlerin saldırılarına misliyle karşılık vermeye devam edeceğiz!” denildi.

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